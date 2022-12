FABIO MENNERs Versprechen

Fabio Menner lebt den Traum eines jeden Network Marketers. Er selbst ist mit 22 Jahren im Network gestartet und konnte binnen drei Monate sehr gut hauptberuflich davon leben. In den letzten vier Jahren hat er mehr als 10.000 Kunden aufgebaut und etliche Partner ins 4- und 5- stellige monatliche Einkommen gebracht. Doch wie hat er es so schnell geschafft und wie kannst du es ihm gleich tun?

In seinem Podcast mit dem bewusst provokanten Titel „ REICH DURCH NETWORK MARKETING“ teilt er dieses extreme wertvolle Wissen mit seinem Hörer und bricht damit seiner Branche. Denn in der Branche läuft es üblicherweise so ab, dass man nur von seinem Ansprechpartner („Der Upline“) an die Hand genommen wird. Doch Fabio Menner hingegen verfolgt ein ganz anderes Ziel, denn er will es möglichst vielen Menschen ermöglichen Network Marketing hauptberuflich machen zu können, vor allem auch wenn diese nicht direkt bei ihm einsteigen. Er ist sich dabei seiner Sache ganz sicher, dass so früher oder später alle seine Hörer und Hörerinnen auch mit ihm zusammenarbeiten werden. Dienen kommt vor Verdienen, dieses Motto lebt er vor. In seinem Podcast findest du zu der Thematik Network Marketing mehr als 142 Folgen (Stand Dezember 2022), die alle kostenlos verfügbar sind.

Hier sind unter anderem drei seine wichtigsten Netowrk Lektionen aus dem Podcast:

1. Affirmationen bringen dir nichts! -> Das liegt daran, weil du unterbewusst daran zweifelst. Du sollst sie stehend, laut und fest dran glaubend aussprechen. Nur dann funktionieren sie. (Folge 141)

2. Verkaufen tust du nicht mit Fakten sondern mit Energie! -> Achte auf deine Energie, denn sie entscheidet über deine Erfolge. (Folge 127)

3. Die WARUM Falle -> Fokussier dich auf dein WOFÜR (Folge 142)

Nach einer etwas längeren Pause dieses Jahr ist er nun wieder live mit seinem Podcast und liefert besseren Content denn je zuvor. Das zumindest zeigen seine rasant steigenden Hörer Zahlen. Jeden Donnerstag um 7 Uhr erscheint eine neue Folge. Um keine zu verpassen, empfiehlt es sich natürlich einfach seinen Podcast zu abonnieren.

Wenn du überlegst mit Network zu beginnen oder bereits im Network Marketing aktiv bist, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Du findest ihn auf allen gängigen Streaming Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und Co.

Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/reich-durch-network-marketing/id ...

SPOTIFY: https://open.spotify.com/show/4Z71PZXfydDhlEf7JKFlZA?si=u2WAO4d8QkiqPn ...

Lass dich überraschen wie einfach Network Marketing sein kann und freu dich auf deine künftigen Umsätze und Erfolge dank Fabio Menners Reich Durch Network Marketing Podcast.