Im weiteren Handelsverlauf werden Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht. So stehen Daten zu den Lohnstückkosten und den Verbraucherkrediten an. Zudem wird die Zinsentscheidung der kanadischen Notenbank erwartet. Es wird eine weitere Leitzinserhöhung prognostiziert./jsl/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0499 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,0516 Dollar festgesetzt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer