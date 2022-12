Souque bleibt Rewe-Chef

KÖLN (dpa-AFX) - Rewe-Chef Lionel Souque soll den Kölner Handelsriesen bis Ende 2028 leiten. Der Aufsichtsrat der Rewe Zentralfinanz eG habe den Vertrag des Managers als Vorstandsvorsitzender der Rewe Group um weitere fünf Jahre verlängert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Köln mit. Der 1971 in Paris geborene Franzose steht seit dem 1. Juli 2017 an der Spitze des Konzerns.

Der Rewe-Aufsichtsratsvorsitzende Erich Stockhausen hob die Verdienste Souques hervor. Der Manager steuere das Unternehmen sicher und äußerst stabil durch die Pandemie und die unverändert spürbaren wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges. Außerdem habe er in den vergangenen Jahren das Kerngeschäft gestärkt, die Digitalisierung der Gruppe vorangetrieben und mit der Übernahme des Lebensmittel-Großhändlers Lekkerland den strategischen Ausbau des Konzerns weitergeführt.