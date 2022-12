Bayerische Wirtschaft mit SPD und FDP für Biogas-Ausbau

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) und Bundestagsabgeordnete von SPD und FDP haben einen raschen Ausbau der Biogas-Erzeugung in Deutschland gefordert. Mit Haushaltsabfall aus der Biotonne, Klärschlamm, Gülle und Pflanzenabfällen stünden große klimaneutrale heimische Energiequellen zur Verfügung, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch in München. Die Grünen stünden aber leider eher auf der Bremse, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Hümpfer.

Biomethan besitze die gleichen Eigenschaften wie Erdgas, lasse sich speichern, über das Erdgasnetz verteilen und stehe - anders als Wind- und Sonnenenergie - rund um die Uhr zur Verfügung, sagte Stephan Herrmann vom Lehrstuhl für Energiesysteme an der TU München. Heute erzeuge Deutschland nur 1 Prozent seines Gasverbrauchs aus Biomasse. Die EU will bis 2030 rund 10 Prozent des europäischen Gasbedarfs mit Biogas decken.