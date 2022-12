Der chinesische Außenhandel ist im November unerwartet stark eingebrochen: Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist der Außenhandel um 9,5 Prozent zurückgegangen, berichtet der Zoll in Peking. Das ist so stark, wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. In US-Dollar gerechnet fielen die Exporte 8,7 Prozent geringer aus, während die Importe sogar um 10,6 Prozent eingebrochen sind. Der Rückgang fiel stärker aus, als von Experten erwartet.

Ein Grund für den abnehmenden Außenhandel ist die gesunkene globale Nachfrage. Weltweit belasten hohe Energiepreise und hohe Inflation die Wirtschaft, angetrieben vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Auch die strenge Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung hatte die dortige Produktion behindert und so Lieferketten gestört. Experten erwarten, dass sich Chinas Wirtschaftswachstum deutlich verlangsamen wird.