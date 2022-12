Einride erhält 500 Millionen Dollar Finanzierung, um nachhaltige Transformation des Güterverkehrs zu beschleunigen (FOTO)

Stockholm (ots) -



- Die gesamte Finanzierungsrunde umfasst eine Kreditlinie in Höhe von 300 Mio.

US-Dollar und eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 200 Mio. US-Dollar, um das

globale Wachstum von Einride durch das Angebot autonomer, elektrischer und

digitaler Transporttechnologie voranzutreiben

- Die Fremdfinanzierung unter der Leitung von Barclays Europe ist die bisher

größte Asset-Backed-Kreditlinie im Bereich des elektrischen

Schwerlasttransports

- Zu den Eigenkapitalinvestoren gehören unter anderem der schwedische

Pensionsfonds AMF, EQT Ventures, Northzone, Polar Structure, Norrsken VC und

Temasek



Das Frachttechnologieunternehmen Einride (https://www.einride.tech/) hat heute

bekannt gegeben, dass es sich eine Finanzierung in Höhe von 500 Mio. US-Dollar

gesichert hat, die sowohl eine Series-C-Eigenkapitalerhöhung als auch eine

Kreditlinie umfasst. Die Fremdfinanzierung ist die bisher größte

Asset-Backed-Kreditlinie für Elektrofahrzeuge im Schwerlastverkehr und wird die

Finanzierung der weltweiten Elektrofahrzeugflotte von Einride entscheidend

voranbringen. Die Series C ist ein nächster Schritt zur Finanzierung neuer

Entwicklungen und Implementierungen der autonomen und digitalen Angebote von

Einride sowie zur Ausweitung seines Angebots auf neue Märkte und Kunden.