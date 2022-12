Der vergangene Monat war ein Lichtblick für die Stimmung an den Kapitalmärkten. Anleihe- und Aktienkurse sind deutlich gestiegen, nachdem die Inflationsraten dies- und jenseits des Atlantiks (überraschend) gefallen sind. Der geringere Preisauftrieb ist in erster Linie auf nachlassende Energiepreise zurückzuführen. In den USA mehren sich jedoch die Anzeichen, dass die Preissteigerungen insgesamt nachlassen, sodass die Inflation ihren Hochpunkt erreicht haben sollte. Allerdings werden erst die kommenden Inflationsdaten zeigen, ob die Inflation tatsächlich so signifikant nachlässt, dass die US-Notenbank „aufatmen“ kann.

Überraschend positive Konjunkturdaten

Die Investoren hoffen zudem, dass die Rezession nicht so tief ausfällt, wie zuvor befürchtet. Einige Konjunkturdaten haben positiv überrascht und mit Blick auf Europa scheint eine Gasmangellage weniger wahrscheinlich geworden zu sein. Von der besseren Stimmung profitierten europäische Aktien stärker als US-amerikanische. Der DAX Index legte im November mit rund 8% deutlicher zu als viele seiner internationalen Pendants. Da die Krisenwährung USD aufgrund der sinkenden Unsicherheit weniger gefragt war, trugen EUR-Anlagen in diesem Monat deutlich stärker zur Performance bei als USD-Anlagen.

Weihnachtszeit historisch gut für die Kapitalmärkte

Für die kommenden Wochen kann daher erwartet werden, dass diese Hoffnungswelle anhält und die Aktienmärkte sich zunächst positiv entwickeln. Neben guten Fundamentaldaten spricht die Saisonalität für moderat steigende Kurse – denn historisch betrachtet ist das Jahresende für die Aktienmärkte eine gute Zeit.

Ob der Krisenmodus bereits beendet lässt sich schwer sagen – vermutlich ist es dafür zu früh. Es ist davon auszugehen, dass die Konjunktursorgen bald wieder in den Fokus rücken werden. Die US-Wirtschaft könnte trotz des Inflation Reduction Acts von Präsident Biden in eine Rezession abgleiten. Zudem lässt die aktuelle Corona-Welle in China einen schwierigen Winter befürchten.

Ausblick macht Hoffnung

Für das Jahr 2023 als Ganzes kann jedoch von einer nachhaltigen Erholung der Aktienmärkte ausgegangen werden, wenn die Hoffnung auf eine Gewinnerholung im Jahr 2024 in den Fokus rückt. Insofern sollte das kommenden Jahr nach einem schwierigen Frühjahr und Sommer 2022 ein solides Ertragspotenzial in den wichtigsten Assetklassen – bei voraussichtlich niedrigerer Volatilität – bereithalten.

Der perfekte Einstiegszeitpunkt

Für Anleger, die der aktuellen Markterholung noch nicht so recht trauen oder von der Sorge um den richtigen Einstiegszeitpunkt gelähmt werden, bietet sich ein schrittweises Vorgehen an – zum Beispiel über einen Sparplan. In der Börsengeschichte hat sich immer wieder gezeigt, dass sich Investitionen in schwierigen Zeiten besonders lohnen. Dabei sollte aber nicht versucht werden, den „perfekten“ Einstiegspunkt zu treffen. Dies ist nahezu unmöglich und spielt für langfristig denkende Sparer auch nur eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist es, mit Geduld und Disziplin bei der Sache zu bleiben. Oder überhaupt erst in den Markt zu gehen. Denn: Untätigkeit in der Krise ist für Anleger keine gute Alternative.

Die easyfolios entwickelten sich in diesem Umfeld sehr erfreulich mit Zuwächsen zwischen +2,33% (easyfolio30) und +3,18% (easyfolio70) im Monatsverlauf.