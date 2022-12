Egbert Prior DAX-Primus Linde will nicht im DAX sein

In Zukunft wollen die Linde-Manager auf die Frankfurt-Notiz verzichten und ausschließlich an ihrem weiteren Börsensitz in New York gehandelt werden.

Der Weltmarktführer für Industriegase ist die Perle im DAX. Linde ist das wertvollste Unternehmen in dem Börsenbarometer. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 160 Milliarden Euro. Aktueller Kurs 320 Euro. Praktisch Allzeithoch! Und das mitten in den Wirtschaftsturbulenzen. Ausgerechnet der vielleicht beste DAX-Wert hat seinen Firmensitz in Dublin. Die Fusion vor einigen Jahren mit dem amerikanischen Wettbewerber Praxair erwies sich als Glücksgriff. Zudem profitiert Linde von der verrückten Gaspreishausse. Wehrmutstropfen: Ausgerechnet das Weltklasseunternehmen möchte den DAX verlassen. Hintergrund ist die fragwürdige Bestimmung im Regelwerk, daß kein Unternehmen in dem Aktienkorb mit mehr als 10% vom gesamten Indexvolumen vertreten sein darf. Das verdirbt insbesondere den risikohungrigen angelsächsischen Investoren den Appetit. Vor allem Indexfonds dürfen nicht so viele Aktien halten wie es dem tatsächlichen Anteil des Unternehmens entspricht. Tatsächlich liegt die Marktkapitalisierung bei Linde über der 10%-Grenze. In Zukunft wollen die Linde-Manager auf die Frankfurt-Notiz verzichten und ausschließlich an ihrem weiteren Börsensitz in New York gehandelt werden. Der 1879 gegründete Traditionskonzern hat die Zeichen der Zeit erkannt und investiert massiv in die Zukunftstechnologie grüner Wasserstoff. Im Sortiment Sauerstoff, Stickstoff, Helium oder Argon. Das Geschäft ist stabil. Linde zählt zu den Dividendenaristokraten und hat schon seit 29 Jahren die Ausschüttung jedes Jahr erhöht. Dividendenrendite rund 1,5%. Darüber hinaus kauft der Konzern regelmäßig Aktien zurück. Das aktuelle Programm beläuft sich auf ein Volumen von 10 Milliarden Dollar. Linde beliefert unter anderem die Erdöl-, Chemie- und Metallindustrie sowie Lebensmittelhersteller oder Krankenhäuser. Die Fusion mit den Amerikanern ist Linde extrem gut bekommen. Vor Bekanntgabe der Verschmelzung im Sommer 2016 belief sich der Börsenwert auf lediglich 25 Milliarden Euro. Der Anteil Rußlands am Gasgeschäft beträgt lediglich 1% vom Gas-Konzernumsatz. Mit Ausnahme der Gase für medizinische Zwecke steigt der Umsatz von Linde in sämtlichen Sparten. Dabei helfen die kräftig steigenden Preise. Die Unternehmensleitung erhöht zum dritten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose: Der Vorstand stellt nunmehr für das Gesamtjahr ein Ergebnis je Aktie in einem Korridor von 11,93 bis 12,03 in Aussicht. Ein Plus gegenüber dem Vorjahr in einer Range zwischen 12 und 13%. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 15% auf nahezu 8,8 Milliarden. Auch hier hilft die Inflation. In Europa schrumpfte der Umsatz um 3%. Doch flugs erhöhte Linde die Preise um 14%. Der Nettogewinn stieg konzernweit um 9% auf 1,56 Milliarden, das Ergebnis je Aktie kletterte um 14% auf 3,10 Euro. Fazit: Grüner Wasserstoff sorgt für jede Menge Phantasie! Das KGV mit 35 nicht mehr billig.