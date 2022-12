Reha-Wirtschaftstag 2022 Branche behauptet sich in der Krise

Berlin (ots) - Wie können die hohen Energiekosten abgefedert werden? Hat die

Pandemie die Rehabilitation verändert? Und wie begegnet die Reha-Branche dem

Fachkräftemangel? Diese und andere Themen erörterten Vertreter der Deutschen

Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED), des Deutschen

Krankenhausinstituts (DKI) und der Fachgruppe Rehabilitation des Verbands der

Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) auf dem Reha-Wirtschaftstag 2022. Der

Branchen-Treffpunkt fand in diesem Jahr als hybride Veranstaltung im Hotel

Novotel in Berlin und online statt.



Christof Lawall, Geschäftsführer der DEGEMED, erläuterte zum Auftakt des

Reha-Wirtschaftstages: "Aktuell liegt die größte Herausforderung der Branche in

der Bewältigung der hohen Energiekosten. Es ist gut, dass der Gesetzgeber die

besondere Situation der medizinischen Rehabilitation erkannt hat und

Energiekostenhilfen plant. Wir hoffen sehr, dass die Pläne in Kürze durch den

Bundestag gehen und auch zeitnah umgesetzt werden. Denn die Hilfen müssen

schnell kommen, damit sie den Einrichtungen auch wirklich helfen", so Christof

Lawall zur aktuellen Situation.