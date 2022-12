Düsseldorf (ots) - Ketchum Germany gehört zu den Top 5 der LGBTIQ+

freundlichsten Arbeitgebenden in der Kategorie Mittelstand in Deutschland. Das

geht aus dem heute veröffentlichten Pride Index 2022 der UHLALA Group hervor.



Die UHLALA Group ist über die Grenzen Deutschlands hinweg das führende LGBTIQ+

Social Business. Sie ermittelt jährlich den Pride Index, der das Engagement von

Unternehmen und Organisationen für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und

intergeschlechtliche sowie queere Mitarbeitenden (LGBTIQ+) abbildet. Insgesamt

78 Unternehmen sind im diesjährigen Index vertreten. Ketchum Germany gehört zu

den Top 5-Unternehmen in der Kategorie Mittelstand (50-500 Mitarbeitende).





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Für Tabea Fesser, Chief People Officer bei Ketchum Germany, eine wichtigeAuszeichnung und ein wichtiges Signal in den Markt: "Bei DE&I geht es nicht umToleranz für Vielfalt, sondern um Gleichstellung, Empathie und Solidarität",erläutert sie. "Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal das Pride Auditdurchlaufen. Und wir sind unglaublich stolz, dass wir mit unseren Maßnahmen undInitiativen für die LGBTQIA+ Community auf dem richtigen Weg und nun sogar inden Top 5 im Pride Index vertreten sind. Das ist für uns Ansporn weiterzumachenund eine Kultur zu fördern, in der Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht undihrer sexuellen Identität sie selbst sein können."Dass dies nicht selbstverständlich ist, zeigen aktuelle Studien. So stelltebeispielsweise das Institut für Diversity und Antidiskriminierungsforschung 2021fest, dass über 30% aller LGBTIQ+ Mitarbeitenden nicht vor ihren Kolleg:innenund sogar 40% nicht vor ihren Führungskräften geoutet sind. Zudem berichten lautStudie vor allem trans- und intergeschlechtliche Mitarbeitende verstärkt vonbedrückenden und häufig auch von Diskriminierungserfahrungen. Laut DeutschemInstitut für Wirtschaftsforschung (DIW) werden rund ein Drittel aller LGBTQIA+Mitarbeitenden in Deutschland am Arbeitsplatz diskriminiert. Eine Situation, diedringend geändert werden muss.Deshalb engagiert sich Ketchum Germany im Bereich DE&I und lässt die eigenenAktivitäten extern und unabhängig überprüfen. So hat die Agentur in diesem Jahrerstmals das Pride Audit der UHLALA-Group durchlaufen und dabei den Titel "PrideChampion 2022 in Gold" erlangt. "Das Siegel Pride Champion und die hervorragendePlatzierung im Pride Index zeigen uns, wo wir heute schon das Richtige tun undworan wir weiterarbeiten müssen", so Tabea Fesser. "Wir bestärken unsere