NLS Pharmaceutics sichert sich über Kaufvereinbarung mit BVF Partners L.P. einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 30 Millionen Dollar

ZÜRICH, SCHWEIZ / ACCESSWIRE / 7. Dezember 2022 / NLS Pharmaceutics Ltd. (NASDAQ:NLSP, NLSPW) („NLS“ oder das „Unternehmen“), ein Schweizer Biopharmaunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und Entwicklung von innovativen Therapien für Patienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen des zentralen Nervensystems spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass es eine finale Vereinbarung mit der Firma BVF Partners L.P. („BVF“) unterzeichnet hat, um sich über eine aus zwei Tranchen bestehende Privatplatzierung einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 30,0 Mio. Dollar zu sichern. Der Kauf besteht aus einer ersten Tranche im Umfang von 10 Mio. Dollar im Tausch gegen 11.494.253 Stammaktien (oder Äquivalente), was einem Kaufpreis von 0,87 Dollar pro Aktie entspricht, sowie einer Option auf den Kauf von zusätzlichen Stammaktien (oder Äquivalenten) im Wert von bis zu 20 Mio. Dollar und entsprechenden Stammaktienkaufwarrants, sobald das Phase-II-Meeting mit der US-Arzneimittelbehörde FDA erfolgreich abgeschlossen wurde und auch die sonstigen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Darüber hinaus besteht für NLS die Möglichkeit, sich bei vollständiger Ausübung der im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen Warrants 40,6 Mio. Dollar zu sichern. Der Abschluss der Transaktion erfolgt voraussichtlich am 13. Dezember 2022.

NLS plant, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Forcierung der laufenden klinischen Entwicklung seines Leitprodukts Quilience (Mazindol ER) zur Behandlung der Narkolepsie, für die Weiterentwicklung von NLS-4 und anderen Produktkandidaten, für Geschäftsentwicklungs- und Lizenzierungsmaßnahmen sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden. NLS rechnet damit, dass mit dieser Finanzierung der Betrieb bis zum Jahr 2025 durchgehend aufrecht erhalten werden kann, auch noch nach der Ende 2024 geplanten Einreichung eines neuen Antrags für die Zulassung von Quilience (Mazindol ER) zur Behandlung der Narkolepsie.

Als Teil der Finanzierung ist BVF im Rahmen einer zweiten möglichen Tranche berechtigt, nach einem erfolgreichen Phase-II-Meeting mit der FDA Wertpapiereinheiten zum Kaufpreis von 1,50 Dollar pro Einheit zu erwerben, wobei diese Einheiten aus Stammaktien (oder Äquivalenten) sowie einem Stammaktienkaufwarrant, der zum Erwerb von bis zu eineinhalb Stammaktien zum Ausübungspreis von 2,03 Dollar pro Aktie berechtigt, bestehen. Wird diese Option vollständig ausgeübt, dann erhält BVF 20 Millionen Stammaktien sowie entsprechende Warrants, die zum Kauf von 20 Millionen NLS-Stammaktien zum Preis von je 2,03 Dollar pro Aktie berechtigen.