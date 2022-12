3 Säulen für die Altersvorsorge - Experte David Tappe erklärt, warum die private Vorsorge immer wichtiger wird (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - Finanzberater David Tappe unterstützt Menschen dabei, sichdurch private Altersvorsorge für die Zukunft abzusichern - transparent,unabhängig und krisensicher. Mit einem durch globale Kapitalanlagen undErkenntnisse der Finanzwissenschaften gesicherten Finanzkonzept verhilft derGründer und Geschäftsführer der TAPPE CONSULTING AG seinen Kunden planbar zumehr Wohlstand im Alter.Sinkende Rentensätze, ein steigendes Renteneinstiegsalter und der demografischeWandel sorgen bei Beschäftigten für Existenzängste. Altersarmut wird indes immerhäufiger, da die gesetzliche Rente nicht mehr ausreicht, um den Lebensstandardzu sichern. "Die private Altersvorsorge ist längst kein optionalesNebeneinkommen mehr, sondern eine Grundvoraussetzung, um im Alter in Würde lebenzu können", meint Finanzberater David Tappe. Als Geschäftsführer der TAPPECONSULTING AG befasst er sich eingehend damit, wie jeder selbst die Versorgungim Alter sichern kann. Dabei weiß der Experte genau, worauf es bei der privatenAltersvorsorge ankommt. Wer sich zu spät damit befasst oder sein Geld falschanlegt, habe später schlechte Chancen, der Altersarmut zu entrinnen. Mit derrichtigen Anlagestrategie ist es hingegen möglich, die jährliche Rendite zumaximieren und so Versorgungslücken im Alter effektiv entgegenzuwirken. ImFolgenden hat David Tappe zusammengefasst, warum private Altersvorsorge immerwichtiger wird.Vorsorgelücken wachsen, Renten sinken - so viel fehlt wirklichBereits heute liegt der gesetzliche Rentenanspruch für die meisten Beschäftigtenbei weniger als 1.000 Euro - Tendenz sinkend. Verschlimmert wird dieser Trenddurch die Inflation, die die Kaufkraft weiter schwinden lässt. "Es sollten daherin 20 bis 30 Jahren zusätzlich mindestens 2.000 Euro monatliche Bruttoeinnahmenaus der privaten Altersvorsorge zur Verfügung stehen", schätzt David Tappe. Diesentspräche weiter, rund 1.000 Euro bei heutiger Kaufkraft. Um monatlich einensolchen Ertrag zu erzielen, sind jedoch nicht unerhebliche Ersparnissenotwendig. David Tappe geht davon aus, dass rund 100.000 EUR Vorsorgekapitalbenötigt werden, um 200 EUR Monatseinkommen zu generieren. Somit wäre für einmonatliches Einkommen von 2.000 EUR mindestens eine Million Euro inVorsorge-Anlagen notwendig.Rechtzeitig, konsistent, renditestark - die drei Säulen der AltersvorsorgeDiese Summe mag für Anleger erschreckend klingen - jedoch ermutigt Tappe zurZuversicht: "Wer frühzeitig anfängt, diszipliniert jeden Monat einen Teil seinesEinkommens spart und diesen möglichst sicher und renditestark anlegt, schafft esauch, bis zum Rentenantritt einen solchen Betrag anzusparen." Dabei ist es