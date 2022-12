ION Energy gibt beeindruckende Ergebnisse bei Urgakh Naran bekannt

Toronto, 7. Dezember 2022. ION Energy Limited (TSX-V: ION, OTCQB: IONGF, FRA: 5YB) („ION“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/), das erste Lithiumsole-Explorations- und -Erschließungsunternehmen der Mongolei, freut sich, die Bohrergebnisse und ein Update hinsichtlich der Exploration des Lithiumprojekts Urgakh Naran in der Mongolei bereitzustellen.

Höhepunkte:

- Erfolgreicher Abschluss der Bohrung von drei lithologischen Diamantkernbohrlöchern mit einer Gesamttiefe von 954 m

- Bemerkenswerte Bohrkernergebnisse auf 2 m beinhalten:

- UNDH-01: 123 m mit 278 ppm Lithium ab 122 m, mit gemeldetem Lithiumgehalt von bis zu 832 ppm auf 2 m

- UNDH-02: 100 m mit 362 ppm Lithium ab 65 m, mit Lithiumgehalt von bis zu 601 ppm auf 2 m

- UNDH-03: 71,4 m mit 360 ppm Lithium ab 3,6 m, mit Lithiumgehalt von bis zu 911 ppm auf 2 m

- Abschluss der Bohrung von zwei hydrologischen Testbohrlöchern zur Erprobung der Solen des Beckens. Das dritte Testbohrloch wird zurzeit abgeschlossen.

„Das Unternehmen ist mit den Bohrergebnissen des kürzlich abgeschlossenen Explorations-Diamantkernbohrprogramms sehr zufrieden. Die Ergebnisse weisen auf ein lithiumangereichertes Becken mit beträchtlichem Potenzial für Vor-Ort-Sole in relativ geringer Tiefe hin. Das Unternehmen schließt nun sein drittes hydrologisches Testbohrloch ab und wird in den kommenden Monaten mit Soleprobennahmen von allen drei Bohrlöchern beginnen. Das Urgakh-Naran-Becken ist über 17.000 ha groß und weist das Potenzial auf, bedeutsame Soleansammlungen in unmittelbarer Nähe des nationalen Stromnetzes und kritischer Erschließungsinfrastrukturen zu beherbergen“, sagte Ali Haji, CEO und Director von ION Energy. „Da die Welt erhebliche Versorgungsengpässe bei dringend benötigten Lithiumressourcen verzeichnet, wird ION Energy weiterhin rasch handeln, um zur Lösung dieses globalen Problems beizutragen.“