KnowBe4 veröffentlicht Cybersecurity-Prognosen für 2023

Zu den fünf wichtigsten prognostizierten Cybersecurity-Trends für 2023 gehören:- Konzentration auf die Schaffung einer Sicherheitskultur in Organisationen aufder ganzen Welt- Neue Social-Engineering-Bedrohungen durch eine Zunahme von Social-Media-Betrug- Zunahme von massiven Angriffen auf kritische Infrastrukturen- Gefährliche Deepfake-Angriffe werden überzeugender und schädigen das Ansehenvon Personen und Organisationen- Das Metaverse bedeutet eine erweiterte Angriffsfläche für neue Bedrohungen"Diese Liste mit Vorhersagen zu Trends in der Cybersicherheit wurde von unsererglobalen Gruppe von Experten zusammengestellt, die über jahrzehntelangeErfahrung im Bereich der Cybersicherheit verfügen", sagt Stu Sjouwerman, CEO vonKnowBe4. "Sie sind an vorderster Front dabei, was in der Branche passiert,verfolgen ständig Trends und bleiben auf dem Laufenden, was die neuestenBedrohungen, Tools und Techniken angeht."