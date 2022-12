Hamburg (ots) - Datenschutzkonferenz (DSK) des Bundes stellt fest: Microsoft 365

verletzt den Datenschutz.



Rechtmäßige Online-Nutzung von Word, Excel oder PowerPoint ist in Behörden nicht

mehr möglich.



Datensicherheitsexperte Detlef Schmuck: "Das gilt analog auch für die deutsche

Wirtschaft."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Abhilfe: Microsoft Office Suite statt 365 mit deutschem TeamDrive-Dienst stattUS-OneDrive."Wer Microsoft 365 in Deutschland im Einsatz hat, verstößt damit gegen geltendesRecht", interpretiert der Hamburger Datensicherheitsexperte Detlef Schmuck dasErgebnis einer zweijährigen Untersuchung der Arbeitsgruppe "MicrosoftOnline-Dienste" der Datenschutzkonferenz (DSK) des Bundes. In demAbschlussbericht der Gruppe heißt es wörtlich: "Die DSK stellt unter Bezugnahmeauf die Zusammenfassung des Berichts fest, dass der Nachweis vonVerantwortlichen, Microsoft 365 datenschutzrechtskonform zu betreiben, [...]nicht geführt werden kann." Detlef Schmuck schlussfolgert: "Wenn es in Behördenund öffentlichen Einrichtungen nicht zulässig ist, dann gilt das analog auch fürWirtschaftsbetriebe, sobald personenbezogene Daten erfasst werden." DerHamburger Experte warnt: "Firmenchefs, IT-Leiter, Datenschutzbeauftragte undSelbstständige, die nach dieser klaren Feststellung von offizieller Seiteweiterhin Microsoft 365 verwenden, handeln grob fahrlässig und werden sich wohlim Falle einer gerichtlichen Klage wegen Verstößen gegen dieDatenschutz-Grundverordnung verantworten müssen." Er verweist auf dieachtseitige Zusammenfassung der Datenschutzkonferenz, die frei einsehbar istunter https://ots.de/TgJywN .Alternative: Microsoft Office mit TeamDriveAngesichts der flächendeckenden Verbreitung von Microsoft-Programmen imdeutschen Büroalltag dürfte eine Trennung von dem US-amerikanischenSoftwareanbieter für die meisten Unternehmen hierzulande kurzfristig kaum zubewältigen sein, gesteht Detlef Schmuck ein. Er verweist auf einen Ausweg: "Wennman Microsoft Office lokal statt 365 nutzt und für die Datenhaltung einedeutsche Cloud wie TeamDrive verwendet, ist die Rechtmäßigkeit gegeben",postuliert Schmuck sicherlich nicht ganz uneigennützig, denn derDatensicherheitsexperte ist in Personalunion Geschäftsführer der in Hamburgansässigen TeamDrive Systems GmbH. Mit lückenloser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung,Zero-Knowledge-Architektur, revisionssicherer Versionierung,Zwei-Faktor-Zugriffsschutz, automatischer Datensynchronisation zwischen allenautorisierten Geräten, regelmäßigem Back-up und einer Datenspeicherungausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland genügt der TeamDrive-Service