Commit for Our Planet gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit in der europäischen Kosmetikindustrie (FOTO)

Frankfurt (ots) - Cosmetics Europe, der europäische Verband der

Kosmetikhersteller, startet heute die Initiative Commit for Our Planet , eine

Nachhaltigkeitsinitiative, die sich an die gesamte europäische Kosmetikindustrie

richtet. Das Ziel: mit vereinten Kräften den Umweltfußabdruck der

Kosmetikbranche in Europa zu verringern. In Deutschland unterstützt der

Kompetenzpartner Schönheitspflege im Industrieverband Körperpflege- und

Waschmittel (IKW) die 15 bereits teilnehmenden Partnerfirmen.



Viele Kosmetikhersteller sind bereits mit eigenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen sehr

aktiv. Doch gemeinsam erreicht man bekanntlich mehr. Mit Commit for Our Planet

ermutigt Cosmetics Europe alle Kosmetikhersteller, sich an der freiwilligen

Initiative zu beteiligen und so ihr Engagement zu bündeln. Ob Großkonzern,

mittelständisches oder Kleinunternehmen - Commit for Our Planet ist eine

Nachhaltigkeitsinitiative für alle Unternehmen der Kosmetikbranche. Dabei spielt

es keine Rolle, ob ein Unternehmen erst am Anfang des Weges zu mehr

Nachhaltigkeit steht oder schon viel Erfahrung besitzt.