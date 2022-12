GOLDMAN SACHS stuft DWS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS nach einem Investorentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Fondsanbieter habe unter anderem Finanzziele für 2025 genannt, schrieb Analyst Oliver Carruthers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem solle die Beziehung zum Mutterkonzern Deutsche Bank gestärkt werden. Im Fokus stünden ferner Kapitalrückflüsse an die Aktionäre, Übernahmechancen und Nachhaltigkeitskriterien./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 14:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

