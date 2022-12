BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Krankenhausreform:

Die Krankenhausreform wird auch in Berlin mit überkommenen Gewissheiten aufräumen. Zum Beispiel, dass viele Krankenhausbetten ein Zeichen für ein leistungsfähiges Gesundheitssystem sind. Es ist nicht schlimm, wenn die Charité, Vivantes und andere Krankenhausträger künftig weniger Betten haben, wenn stattdessen die Qualität der Versorgung steigt. Dass einzelne Häuser sich auf bestimmte Themen spezialisieren, ist geboten und in einem Ballungsraum wie Berlin mit seinen kurzen Wegen kein Problem. Niedergelassene Ärzte und Versorgungszentren müssen die Ansprechpartner vor Ort bilden. Dazu müssen die Träger fair kooperieren. Das sollte in Berlin möglich sein./yyzz/DP/mis