Die Verharmlosung der sogenannten Reichsbürger war schon immer falsch. Sie haben in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass sie ihren kruden Fantasien Taten folgen lassen. Erinnern wir uns nur an den Mann aus Bayern, der 2016 einen Polizisten bei einem Einsatz erschoss. Die Reichsbürger sind nicht nur Spinner, die den Staat ablehnen, sich Fantasie-Ausweise basteln und Behörden nerven. Das zeigt der aktuelle Fall überdeutlich. Die nun aufgeflogene Terrororganisation ist die bisher größte und gefährlichste Gruppierung dieser Art./yyzz/DP/mis

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Razzia in der Reichsbürger-Szene:

Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zur Razzia in der Reichsbürger-Szene

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer