FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Opposition/Bundesregierung:

CDU-Partei- und -Fraktionschef Merz hat es verstanden, den Bundestag und die parlamentarische Debatte aus der überparteilichen Schlafmützigkeit zu erwecken, die die Merkel-Jahre geprägt hat. Merz inszeniert die Politik der Demokratie wieder als politisches Schauspiel, als Ort, an dem die Streitigkeiten der Gesellschaft offen und scharf ausgefochten werden, um sie am Ende in einen Kompromiss zu gießen. Seine harte Kritik an der Regierung sorgt bei dem großen Teil der Nicht-Ampel-Wähler für das Gefühl, trotzdem gehört und vertreten zu werden. Das fehlte in den langen Jahren der Großen Koalition. Das parlamentarische System floriert eben auch nur dann, wenn die Opposition funktioniert./yyzz/DP/mis