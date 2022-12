NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla angesichts von Preiskürzungen in China und den USA auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Elektroauto-Hersteller habe scheinbar ein Nachfrageproblem, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen wegen der erwarteten Auswirkungen auf die Margen- und Gewinnentwicklung. Er glaubt daran, dass 2023 weitere Preiskürzungen notwendig werden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022

