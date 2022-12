Malgré le manque de main-d'oeuvre qualifiée, rares sont les entreprises allemandes à recruter du per-sonnel à l'étranger

Gütersloh (ots) - Les pénuries de main-d'oeuvre ne cessent de s'aggraver dans

l'économie allemande, qui a surtout grand besoin de professionnels formés.

Pourtant, moins d'une entreprise sur cinq fait appel à du personnel qualifié

venant de l'étranger. En effet, les obstacles à l'immigration en provenance de

pays non membres de l'UE sont encore trop importants.



Le manque de personnel prend de plus en plus d'ampleur dans l'économie

allemande. Près des trois quarts (73 %) des décideurs au sein des entreprises

font ainsi état de pénuries de personnel qualifié pour leur société. C'est ce

qui ressort d'une enquête représentative menée par Civey pour le nouveau

moniteur de l'immigration de travailleurs qualifiés de la Bertelsmann Stiftung.

En particulier, la demande en professionnels formés continue d'augmenter: 58 %

des entreprises interrogées indiquent en avoir besoin, tandis que seulement 30 %

d'entre elles manquent de diplômés universitaires. La pénurie de personnel

qualifié se fait surtout sentir dans les domaines des soins aux malades et aux

personnes âgées, de la construction, de l'artisanat, de l'industrie, de la

logistique et du tourisme. En outre, les grandes entreprises sont plus souvent

concernées que celles de petite taille. Susanne Schultz, experte en politique

migratoire de la Bertelsmann Stiftung, souligne que " nous payons aujourd'hui le

prix des faibles taux de natalité du passé. Sans immigration, l'Allemagne ne

pourra pas assurer sa prospérité".