Trotz Fachkräftemangel Nur wenige deutsche Unternehmen werben Personal im Ausland an

Gütersloh (ots) - Die Personalengpässe in der deutschen Wirtschaft nehmen immer

weiter zu. Vor allem Menschen mit Berufsausbildung werden händeringend gesucht.

Trotzdem setzt noch nicht einmal jedes fünfte Unternehmen auf Fachkräfte aus dem

Ausland. Die Hürden für Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern sind noch zu hoch.



Der Personalmangel in der deutschen Wirtschaft nimmt immer größere Dimensionen

an. 73 Prozent und damit fast drei Viertel der Entscheider:innen in Unternehmen

berichten von Fachkräfteengpässen in ihrem Betrieb. Das ergab eine

repräsentative Civey-Befragung für den neuen Fachkräftemigrationsmonitor der

Bertelsmann Stiftung. Insbesondere die Nachfrage nach Personen mit

Berufsausbildung steigt weiter an: 58 Prozent der befragten Betriebe melden hier

Bedarf an, während nur 30 Prozent von ihnen Akademiker:innen fehlen. An

Fachkräften mangelt es vor allem in der Kranken- und Altenpflege, im Bau und im

Handwerk, in der Industrie und Logistik sowie im Tourismus. Zudem sind größere

Unternehmen häufiger von Engpässen betroffen als kleine. "Die niedrigen

Geburtenraten der Vergangenheit holen uns jetzt ein. Ohne Zuwanderung kann

Deutschland den Wohlstand nicht sichern", betont Susanne Schultz, Expertin für

Migrationspolitik der Bertelsmann Stiftung.