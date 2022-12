Essen (ots) - Große Sorgen um die Hüttenwerke Krupp Mannesmann: Mit HKM ist nachEinschätzung der IG Metall einer der größten deutschen Stahlhersteller in seinerExistenz bedroht. Tausende Arbeitsplätze an mehreren Standorten inNordrhein-Westfalen stehen der Gewerkschaft zufolge auf dem Spiel, wie dieWestdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) berichtet. "Ein Aus derHKM wäre ein fatales Signal", sagte der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann derWAZ. Hofmann warnt vor "dramatischen Auswirkungen auf den gesamtenIndustriestandort", wenn es nicht gelinge, die Grundstoff-Industrie inDeutschland zu erhalten. Bei HKM drohe der Aufbau einer klimaneutralenStahlproduktion an der Finanzierung zu scheitern, so die IG Metall. "Das wäredas Ende des zweitgrößten Hüttenwerks Deutschlands", so die Gewerkschaft. Dietraditionsreichen Hüttenwerke gehören den deutschen Stahlkonzernen ThyssenkruppSteel (50 Prozent) und Salzgitter (30 Prozent) sowie dem französischenRohrhersteller Vallourec, der 20 Prozent hält. Vallourec will seineHKM-Beteiligung aufgeben und sich aus Deutschland zurückziehen. Zu HKM gehörenrund 3100 Mitarbeitende. Zwei Hochöfen und eine Kokerei sind Teil des Betriebsin Duisburg.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5389385OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung