Nach dem Gold bei 2.070 US-Dollar seinen letzten markanten Hochpunkt Anfang des Jahres gesetzt hatte und an den Verlaufshochs aus 2020 zur Unterseite abgeprallt ist, folgte eine Konsolidierung zurück auf 1.614 US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte. Nach einem Dreifachboden in diesem Bereich konnte eine erste starke Kaufwelle unmittelbar an 1.786 US-Dollar ausgebaut werden. Die letzten Tage waren dagegen von einer Konsolidierung in dem Edelmetall geprägt, nun nimmt der Wert wieder Anlauf auf der Oberseite und könnte eine zweite Kaufwelle starten. Außerdem würde auch die inverse SKS-Formation einer Aktivierung unterliegen.

Kaufsignal abwarten

Die notwendige Bedingung für ein Folgekaufsignal mit Zielen bei 1.879 und darüber 1.965 US-Dollar stellt ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 1.810 US-Dollar für den Gold-Future dar. Sollte es unerwartet unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1.727 US-Dollar abwärtsgehen, müsste noch einmal das Niveau der linken Schulter um 1.676 US-Dollar als Support aushelfen. Alles darunter würde die inverse SKS-Formation allerdings negieren und Abschläge auf die Jahrestiefs bei 1.614 US-Dollar forcieren.