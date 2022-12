Gartner bezeichnet Cybeats in seinem jüngsten Bericht über 2022 neu entstehende Technologien als „repräsentativen Anbieter“ für das SBOM-Management

TORONTO, 7. Dezember 2022 - Cybeats Technologies Corp. („Cybeats“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CYBT), ein Cybersicherheitsunternehmen, das führende SBOM-Management-[i] und Software-Supply-Chain-Intelligence-Technologien anbietet, gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen in einem vor Kurzem veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Emerging Tech: A Software Bill of Materials Is Critical to Software Supply Chain Management“ als „repräsentativen Anbieter“ bezeichnet hat, der führende Technologien und innovative Tools für das SBOM-Management anbietet.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Anerkennung von Cybeats durch Gartner noch stärker die führende Rolle bestätigt, die unsere Lösung im schnell wachsenden Bereich der Sicherheit in der Software-Lieferkette und im SBOM-Management bietet“, meinte Yoav Raiter, der CEO von Cybeats. „Für uns als weltweit führendes IT-Forschungs- und Beratungsunternehmen ist die dreimalige Anerkennung von Cybeats durch Gartner im Jahr 2022 unglaublich wertvoll, da sie bei den Führungskräften von Firmen rund um den Globus Vertrauen aufbaut.“

In dem Bericht „Emerging Tech: A Software Bill of Materials Is Critical to Software Supply Chain Management“ heißt es: „Die Angriffe auf die Software-Lieferkette werden zunehmend ausgefeilter, wobei böswillige Akteure die Schwächen auf jeder Ebene des Lebenszyklus der Beschaffung, Entwicklung und Lieferung von Software ausnutzen.“ Die jüngsten Cyberattacken mit hoher Bekanntheit, etwa bei Solarwinds, sind nur die Spitze des Eisbergs. Gartner erklärt: „Im Jahr 2021 verzeichneten wir eine Zunahme der Angriffe auf die Software-Lieferkette von 650 % gegenüber dem Vorjahr, die sich Schwachstellen in den vorgeschalteten Ökosystemen der Software-Lieferkette zunutze machten.“

Gartner schätzt, dass „bis 2025 45 % der Unternehmen weltweit Opfer von Attacken auf ihre Software-Lieferketten werden, also dreimal mehr als im Jahr 2021.“ Eine der Empfehlungen in dem Bericht lautet, „die Sicherheitslücken in der Software-Lieferkette dadurch zu mindern, dass von den Anbietern vorgeschalteter Software verlangt wird, im Beschaffungsprozess standardbasierte SBOM (z. B. Software Package Data Exchange [SPDX], Software Identification [SWID] und CycloneDX) bereitzustellen.“