Wirtschaft Euro häufigstes Zahlungsmittel bei Exporten in Drittstaaten

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Zeitraum Januar bis September 2022 ist der Euro bei deutschen Exporten in Drittstaaten das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel gewesen. Insgesamt wurden 55,6 Prozent der Exportgeschäfte in die Nicht-EU-Staaten in Euro abgewickelt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



In US-Dollar wurden 25,6 Prozent der Exportgeschäfte abgerechnet. Danach folgten Geschäfte in chinesischen Renminbi Yuan mit 5,0 Prozent und britischem Pfund mit 4,0 Prozent. 9,9 Prozent der Exporte wurden in anderen Währungen bezahlt.