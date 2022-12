TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkten in Fernost haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert. Dabei blieben die Veränderungen zumeist überschaubar. Lediglich die Börse Hongkong stach mit deutlichen Gewinnen hervor.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit Berichten, wonach die Corona-Restriktionen in dem Stadtstaat gelockert werden könnten. Vor allem Technologiewerte waren gefragt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog nach den Verlusten am Vortag zuletzt um 3,48 Prozent auf 19 469,77 Zähler an. Etwas verhaltener war die Entwicklung beim CSI-300 . Der Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen tendierte kaum verändert.