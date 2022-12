Tearlach gibt Ernennung von neuem Chief Executive Officer und Director bekannt

Herr Lekstrom kann im Bergbau und in der Industrie eine Erfahrung von über 16 Jahren vorweisen, nachdem er in den Bereichen Management, Projektmanagement, Betriebe und technisches Management unterschiedliche Führungspositionen innehatte. Bevor er zu Tearlach kam, fungierte er als President und CEO von Silver Hammer Mining Corp. und war Co-Founder des Uranunternehmens Kraken Energy Corp. Herr Lekstrom kann eine langjährige Erfolgsbilanz bei zahlreichen Projekten, Kapitalbeschaffungen und der Definierung der strategischen Ausrichtung mehrerer Unternehmen vorweisen. Er hatte technische Führungspositionen am Standort Grasberg von Freeport McMoran in Indonesien sowie beim Projekt Oyu Tolgoi von Rio Tinto in der Mongolei inne und war einer der Leiter der Planung, Errichtung und Inbetriebnahme eines neuen Stahlmahlwerks für Arrium (Molybdän-Kupfer) in Kanada und Peru. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Erschließung und erneuten Inbetriebnahme der Untertagemine Prestea von Golden Star Resources in Ghana in Westafrika. Er beschäftigte sich auch mit der Entwicklung von Lieferketteninfrastrukturen, einschließlich der Errichtung, der Inbetriebnahme, der Entwicklung von Anlagestrategien und der Konstruktion im G3 Terminal Vancouver, dem größten Getreideterminal im Hafen von Vancouver. Er war als technischer Leiter für Sabina Gold and Silver tätig, wo er für die ersten Phasen der Durchführung des Projekts Back River Marine Laydown verantwortlich zeichnete und die Projekt-, Konstruktions- und Wartungsteams leitete.

Die Directors Charles Ross und Paul Chow sagten: „Wir freuen uns, Morgan bei Tearlach willkommen zu heißen, und freuen uns auf seine Energie und Führungsqualitäten. Seine umfassende Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Portfolio erweitern und die Explorationen in unseren Konzessionsgebieten vorantreiben, um ein branchenführendes Lithiumunternehmen aufzubauen.“

„Der kooperative Charakter des Teams sowie die Vision, sich weiterzuentwickeln, sind wirklich erstklassig. Ich freue mich darauf, mit jedem Teammitglied und dem Board zusammenzuarbeiten, um Tearlach zu einem der führenden Unternehmen der Lithiumbranche zu machen. Dank der Vision des Teams und dessen Fähigkeit, diese auch umzusetzen, können wir mehrere Wege gleichzeitig beschreiten, einschließlich der Grundlagenarbeit, des Erwerbs und der Entwicklung strategischer Partnerschaften. Dies wird es uns ermöglichen, die Wertschöpfung für unsere Aktionäre und unsere gesamte Unternehmensstrategie zu beschleunigen und zu steigern“, sagte der neue CEO Morgan Lekstrom.