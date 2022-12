Wirtschaft Etwas mehr Firmenpleiten im November

Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist wieder leicht angestiegen. Im November 2022 zählten die Forscher des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) 808 Pleiten von Personen- und Kapitalgesellschaften.



Das ist demnach der höchste Wert in diesem Jahr. Im Oktober waren es 722 Insolvenzen. Die Zahl für November liegt 23 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.