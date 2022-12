Die deutschen Privatanleger misstrauen weiterhin der Aktie als langfristige Geldanlage. In einer Umfrage der HDI Lebensversicherung gaben mehr als 40 Prozent als Grund die Angst vor Kursverlusten an oder aber die Aktienanlage ist ihnen zu komplex und kompliziert. Damit ist auch wieder einmal erklärt, warum die Aktienquote in Deutschland im Vergleich zu anderen Industrieländern so gering ist. Gerade vor dem Hintergrund der geplanten Aktienrente könnten die unerfahrenen Anleger erste Schritte an der Börse gehen und so sehen, dass sich ein Engagement an der Börse langfristig auszahlt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.