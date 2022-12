Anlass der Studie: Research Note

9-Monate 2022: Landi Renzo weiter auf deutlichem Wachstumskurs trotz schwierigen Umfelds; positive operative Ergebnisentwicklung; GBC-Schätzungen und Kursziel nach Bekräftigung der Unternehmensguidance bestätigt



Geschäftsentwicklung 9-Monate 2022



Die Landi Renzo S.p.A. hat Ende November ihre 9-Monatszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr veröffentlicht. Hiernach hat der Technologiekonzern in den ersten drei Geschäftsquartalen trotz eines herausfordernden Umfelds (Ukrainekrieg, Covid-Nachwirkungen, Lieferkettenprobleme etc.) seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt. So sind die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant um 33,1% auf 216,35 Mio. EUR (9M 2021: 162,56 Mio. EUR) angewachsen.



Zum dynamischen Konzernumsatzanstieg haben deutliche (organische) Wachstumseffekte aus einem angestiegenen Geschäftsvolumen in beiden Geschäftsfeldern - Green Transportation und Clean Tech Solutions geführt. Hierbei konnte die Technologiegesellschaft insbesondere von verstärkten Investitionen in Gas- und Wasserstoffinfrastrukturen

(Infrastrukturbusiness) und einer robusten After-Market-Nachfrage (Automotive-Umrüstgeschäft) profitieren. Zudem haben anorganische Wachstumseffekte aus getätigten Übernahmen (Metatron Group und Ido Meccanica) ebenfalls signifikant zum positiven Umsatztrend beigetragen.

Die erzielten Konzernumsatzerlöse wurden primär vom Kerngeschäftsfeld Green Transportation getragen. In dieser Konzernsparte sind die erwirtschafteten Umsatzerlöse v.a. durch die Erholungseffekte im

After-Market-Geschäftsbereich in Lateinamerika und Europa sowie verstärkter Aufträge von führenden OEM-Kunden deutlich um 17,9% auf 141,24 Mio. EUR (9M 2021: 119,83 Mio. EUR) angestiegen. Die im vergangenen Sommer übernommene Metatron-Gruppe hat hierbei 10,41 Mio. EUR zum Segmentumsatzanstieg beigesteuert.



Das Geschäftsfeld Clean Tech Solutions (SAFE & CEC, Konsolidierung der Beteiligung ab Mai 2021) konnte seine Segmentumsatzerlöse (exkl. der Erlöse der Anfang 2022 übernommenen Idro Meccanica S.r.l. von 3,68 Mio. EUR) mit einem Umsatzzuwachs um 7,80% auf 71,44 Mio. EUR (Pro-forma-Umsatz ohne Idro Meccanica 9M 2021: 66,30 Mio. EUR) ebenso deutlich steigern. Der signifikante Erlösanstieg spiegelt hierbei das verstärkte Interesse zahlreicher Länder an der Gasmobilität wider, die im Rahmen dessen ihre gasbasierten Distributionsnetze (Gas-Tankstellen etc.) ausbauen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Geschäftsentwicklung der Sparte auch durch die Schwierigkeiten auf den Beschaffungsmärkten (instabile Lieferketten etc.) negativ beeinträchtigt wurde, und damit einer noch positiveren Geschäftsentwicklung entgegenstand.



