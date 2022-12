Jobabbau geplant? Fachanwalt für Arbeitsrecht verrät, welche Maßnahmen Arbeitgeber jetzt rechtskonform vorbereiten müssen (FOTO)

München (ots) - Die rasant steigenden Preise für Gas und Strom belasten deutsche

Unternehmen weiterhin massiv. Dadurch sehen sich laut einer repräsentativen

Umfrage des Münchener ifo-Instituts 25 Prozent der befragten Firmen dazu

gezwungen, Arbeitsplätze abzubauen. Die eingesparten Personalkosten sollen die

finanzielle Not dämpfen.



"Uns rufen gerade zahlreiche Unternehmer an, die vollkommen fertig sind. Sie

wollen, dass wir uns um einen Stellenabbau Ihrer Mitarbeiter kümmern", so RA

Domenic Böhm. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und für Kündigungen speziell

auf der Arbeitgeberseite zuständig. In diesem Ratgeber analysiert der

Arbeitsrechtsanwalt die Situation und erklärt, was gerade auf dem Arbeitsmarkt

los ist. Außerdem verrät er, wie Arbeitgeber einen geplanten Jobabbau möglichst

rechtssicher umsetzen können.