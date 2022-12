Chancen auf neue Bewerber zerstören - mit diesen Denkfehlern im Recruiting-Prozess stellen sich Medizintechnik-Unternehmen selbst ein Bein (FOTO)

München (ots) - Der Fachkräftemangel hält weiter an und stellt auch

Medizintechnik-Unternehmen vor Probleme: Während die Nachfrage nach ihrem

Angebot immer weiter zunimmt, müssen sie wegen des fehlenden Personals vermehrt

Aufträge ablehnen - und können laufende Projekte nur mit Verzögerung

abschließen.



"Dabei handelt es sich oft um einen hausgemachten Missstand: Viele Firmen

verspielen sich durch empfindliche Patzer im Recruiting selbst die Chance auf

neue Bewerber", sagt Maximilian Kraft. Der Spezialist für Personalvermittlung

betreute bereits hunderte Unternehmen aus der Medizintechnik und stellte dabei

fest, dass deren Recruiting häufig an eigenen Denkfehlern scheitert. In diesem

Artikel stellt er die empfindlichsten Recruiting-Irrtümer vor und erklärt, wie

Unternehmen ihre Personalgewinnung davon bereinigen.