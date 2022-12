55,6 % der deutschen Exportgeschäfte mit Drittstaaten wurden in Euro abgewickelt / Euro von Januar bis September 2022 häufigstes Zahlungsmittel bei Exporten in Nicht-EU-Staaten

WIESBADEN (ots) - Im Zeitraum Januar bis September 2022 war bei deutschenExporten in Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittstaaten) der Euro dasam häufigsten verwendete Zahlungsmittel. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) mitteilt, wurden 55,6 % der deutschen Exportgeschäfte in dieDrittstaaten in Euro abgewickelt. In US-Dollar wurden 25,6 % der Exportgeschäfteabgerechnet. Danach folgten Geschäfte in chinesischen Renminbi Yuan mit 5,0 %und britischem Pfund mit 4,0 %. Nur 9,9 % der Exporte wurden in anderenWährungen bezahlt. In russischen Rubeln wurden lediglich 0,6 % der Geschäfteabgewickelt. Im Jahr 2021 hatte der Anteil der Exportgeschäfte, bei denen inRubel bezahlt wurde, noch 1,2 % betragen.Auch importseitig war der Euro von Januar bis September 2022 das am weitestenverbreitete Zahlungsmittel deutscher Unternehmen im Handel mit Drittstaaten.46,4 % der Importgeschäfte wurden in Euro bezahlt. In US-Dollar wurden 45,3 %,in Schweizer Franken 2,6 % und in chinesischen Renminbi Yuan 2,3 % derImportgeschäfte abgerechnet. In anderen Währungen wurden nur 3,5 % der Importebezahlt. In russischen Rubeln wurden - wie bereits 2021 - nur 0,02 % der Importeabgewickelt.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5389428OTS: Statistisches Bundesamt