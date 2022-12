Taiwan will Windkraft ausbauen - Deutsche Firmen beteiligt

Bis 2025 sollen 5,6 Gigawatt installiert werden. Das Ziel ist danach bis 2035 ein jährlicher Zuwachs um 1,5 Gigawatt. Bis 2050 sollen 40 bis 50 Gigawatt erreicht werden. Zum Vergleich: Deutschland hat heute schon eine installierte Windenergieleistung von 65 Gigawatt. Auch deutsche Firmen wie Skyborn Renewables und Siemens Gamesa sind an der Entwicklung der Windenergie in Taiwan beteiligt./lw/DP/jha

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwan will seine Windkraftanlagen auf See ausbauen. Das Kabinett billigte am Donnerstag in Taipeh die Pläne für eine Ausweitung der zulässigen Meeresgebiete. Der Entwurf, dessen Annahme durch das Parlament erwartet wird, soll der demokratischen Inselrepublik helfen, ihre Entwicklungsziele für den Ausbau der Windkraft zu erreichen.

