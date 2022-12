- Primobius hat außerdem eine exklusive, vollständige Geschäftslizenz für die Recycling-IP erhalten, die die vorherige eingeschränkte Bewertungslizenz ersetzt und somit die zahlreichen Geschäftsmodelle des Unternehmens unterstützt.

Der aufstrebende Produzent nachhaltiger Batteriematerialien, Neometals Ltd (ASX: NMT & AIM: NMT) („Neometals“ oder „das Unternehmen“), gibt bekannt dass die SMS group GmbH („SMS group“) eine bedingungsfreie 50-prozentige Beteiligung an Neometals’ Batterierecycling-IP-Holdinggesellschaft, ACN 630 589 507 Pty Ltd („ACN 630“), erhält. ACN 630 hat außerdem Primobius eine exklusive Lizenz für die Phase der kommerziellen Aktivitäten seiner Batterierecyclingtechnologie gewährt („Geschäftslizenz“). Die Geschäftslizenz ersetzt die vorherige Lizenz über die Phase der Bewertungsaktivitäten, die 2020 gewährt wurde (weitere Einzelheiten zu den ursprünglichen Vereinbarungen von Primobius finden Sie in der ASX-Meldung mit dem Titel „Neometals und SMS Group bilden Joint Venture hinsichtlich Recycling von Lithium-Ionen-Batterien“ vom 3. August 2020). Diese Vereinbarungen wurden zusammen mit einer überarbeiteten Aktionärsvereinbarung für die Primobius GmbH („Primobius") („überarbeitete Primobius-Aktionärsvereinbarung“) getroffen, die einen breitgefächerten Anwendungsbereich von Primobius‘ Geschäften widerspiegelt.

Primobius wurde ursprünglich 2020 gegründet, um die Lithiumionenbatterie-(„LIB“)-Recyclinganlagen zu bauen und zu betreiben. Neometals besaß durch sein vollständiges Tochterunternehmen ACN 630 100% der Batterierecyclingtechnologie („Recycling IP“) und gewährte Primobius eine eingeschränkte Lizenz zur Durchführung von Bewertungsaktivitäten. Der kommerzielle Erfolg von Primobius zeigt sich im kommerziellen Recyclingbetrieb in Hilchenbach, Deutschland, und darin, dass Partnerschafts-, kommerzielle Lizenz- und potenzielle Lieferverträge eingegangen wurden. Ein Paradebeispiel für den Erfolg des Partnerschafts-, Liefer- und Lizenzmodells war Primobius’ Durchführung eines Kooperationsvertrags mit LICULAR GmbH („LICULAR“), einer vollständigen Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz AG („Mercedes-Benz“) (weitere Einzelheiten dazu finden Sie in Neometals‘ ASX-Meldung mit dem Titel „Neometals Ltd: Primobius unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Mercedes-Benz” vom 13. Mai 2022).