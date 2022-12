Nachhaltige Geldanlage mit wiLLBe / Sparen und etwas für die mentale Gesundheit tun geht das zusammen? (FOTO)

Vaduz (ots) - Alle Jahre wieder steigt in diesen Tagen die Vorfreude auf

Weihnachten und ein gemeinsames Fest mit Freunden und Familie. Doch für

Menschen, die unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen

oder Magersucht leiden und nicht selten auch für ihre Angehörigen, ist die

dunkle Jahreszeit ganz im Gegenteil oft besonders herausfordernd. Laut der

Weltgesundheitsorganisation WHO leben inzwischen 2,5 % der Weltbevölkerung mit

sogenannten psychischen Störungen, Tendenz insbesondere in den westlichen

Industrieländern stark steigend. Einige davon können mit psychologischer oder

psychiatrischer Hilfe behandelt werden. Die meisten betroffenen Menschen werden

jedoch nicht wirksam medizinisch versorgt. Es fehlt an Geld, geeigneten

Einrichtungen, Forschung und Medikamenten - mehr als 6 Billionen US-Dollar wird

das die Weltwirtschaft bis 2030 wohl kosten. Das wäre dann mehr als die

kumulierten Kosten für Krebserkrankungen, Diabetes und chronische

Atemwegserkrankungen zusammen.



Jeder Beitrag zählt