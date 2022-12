Erfolgreicher Vermögensaufbau mit Sachwerten trotz Krise Finanzexperte verrät, wie jeder sein Vermögen in herausfordernden Zeiten schützen und aufbauen kann (FOTO)

Türkheim (ots) - Als Experte für Finanzen weiß Christian Schindler, worauf es

beim langfristig erfolgreichen Vermögensaufbau ankommt. Dieses Praxis-Wissen

gibt er im Rahmen individueller Coachings an seine Kunden weiter. So können

diese ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und ihr Vermögen auch

in Krisenzeiten schützen.



Finanzielle Bildung ist essenziell, um ein unabhängiges Leben führen zu können.

Das zeigt sich nicht zuletzt an den verschiedenen Angeboten von Versicherungen

und Banken, die ihre Renditeversprechen in der Regel nicht halten. Deutliche

"Underperformer" im Depot sind keine Seltenheit. Selbst eine moderate Inflation

kann ein Großteil der empfohlenen Finanzprodukte nicht ausgleichen. So verlieren

Sparer bares Geld, das ihnen nicht erst im Ruhestand schmerzlich fehlt. Der

gelernte Kaufmann für Versicherungen und Finanzen Christian Schindler bestätigt

es: "Viel zu viele Menschen machen sich immer noch keine ausreichenden Gedanken

darüber, wie sie ihr Geld intelligent anlegen. Sie verschließen förmlich die

Augen vor dem Thema und sind sich der Konsequenzen gar nicht bewusst."