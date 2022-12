Studie zur betrieblichen Altersversorgung / Das Bedürfnis nach Absicherung wächst

--------------------------------------------------------------

https://ots.de/hqh47n

- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sorgen sich zunehmend um ihrAlterseinkommen.- Die betriebliche Altersversorgung (bAV) setzt sich als häufigste zusätzlicheSparmaßnahme zur gesetzlichen Rentenversicherung gegen das Sparbuch,Immobilien und die Riesterrente durch.- Das Betriebsrentenstärkungsgesetz zeigt offenbar Wirkung: Die Teilnahme anEntgeltumwandlung hat sich innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt.Akute Krisen lassen langfristige Vorsorge in den Hintergrund rücken? Die neueDeloitte-Studie zur betrieblichen Altersvorsorge stellt das Gegenteil fest:Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halten ihre Altersvorsorge aufgrund derEntwicklungen um den Ukraine-Krieg für wichtiger als zuvor. Eine Mehrheit von 61Prozent befürchtet Einbußen bei ihrer Altersversorgung. Damit beurteilten dieBefragten den Einfluss des Ukraine-Krieges merklich negativer als dieCOVID-19-Pandemie der vergangenen beiden Jahre. In der letztjährigen Befragunggaben 39 Prozent an, Verluste bei ihrer Altersversorgung aufgrund von COVID-19zu befürchten.Im Rahmen der sechsten Ausgabe der Deloitte-Studie zur betrieblichenAltersvorsorge aus Arbeitnehmersicht wurden im Sommer 2022 bei einerrepräsentativen Umfrage die Kenntnisse, Erwartungen und Wünsche von 2.000sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten erhoben. Die jährliche Durchführungder Studie seit 2017 lässt interessante Trends wie auch langfristigeEntwicklungen in der bAV erkennen.Stellenwert der bAV steigtDie diesjährige Deloitte-Studie zeigt: Das Interesse an betrieblicherAltersversorgung wächst. In den vorangegangenen zwölf Monaten haben sich 42Prozent der Befragten mit dem Thema beschäftigt. 2021 war das bei nur 29 Prozentder Fall. Zudem wird die bAV mittlerweile mit Abstand als häufigste zusätzlicheSparmaßnahme zur gesetzlichen Rentenversicherung genannt. Damit hat sie sich inden vergangenen drei Jahren gegen das Sparbuch, Immobilien und die Riesterrentedurchgesetzt. Nach einem Rückgang in den vorherigen Jahren erreicht diearbeitgeberfinanzierte bAV 2022 einen neuen Höchststand (50%). Dennoch bleibtviel Potenzial ungenutzt: Die andere Hälfte der befragten Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer erhält weiterhin keine Unterstützung ihres Arbeitgebers."Der Stellenwert der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland hat imVergleich zum Vorjahr - aber auch im Langzeittrend - substanziell zugenommen.Mehr als die Hälfte unserer Befragten nannten sie als wichtiges Kriterium für