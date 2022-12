Photovoltaik-Ausbau gerät ins Stocken / Erlösabschöpfung verstärkt Investitionsunsicherheit

Hamburg (ots) - Schon jetzt bremst die unsichere Markt- und Gesetzeslage die

Investitionen in erneuerbare Energien. Das zeigen die Ergebnisse der

Ausschreibung für Solaranlagen der Bundesnetzagentur. Nur 50 Prozent (609 MW)

der ursprünglich anvisierten 1.200 MW erhielten einen Zuschlag. Zuvor hatte die

EU-Kommission das Volumen bereits auf 890 MW gedrosselt. Auch die

Dezember-Ausschreibung für Wind Onshore wurde angesichts einer deutlichen

Unterzeichnung bereits reduziert.



Verfassungswidrige Erlösabschöpfung droht Ausbau vollständig zu stoppen





Die Abgabefrist für die Photovoltaik-Ausschreibungen war Anfang November unddamit noch vor der Bekanntgabe einer möglichen Erlösabschöpfung im Strommarkt.Deren Effekte dürften hier noch gar nicht sichtbar sein. "Die nach Juni bereitszweite massive Unterzeichnung der PV-Freiflächenanlagen ist ein deutlichesSignal und zeigt: Wenn die Investitionsbereitschaft bereits vor derErlösabschöpfung so nachlässt, wird der Markt im nächsten Jahr versiegen. DerPhotovoltaik-Ausbau 2023/2024 wird weitestgehend gestoppt - Deutschland läuft ineine Ausbau-Lücke", sagt LichtBlick Chefjurist Markus Adam.Bereits Ende November zeigte ein Gutachten(https://www.lichtblick.de/strompreisbremse/) im Auftrag von LichtBlick, dassder Gesetzentwurf, mit dem die EU-Erlösobergrenze im deutschen Strommarktumgesetzt werden soll, darüber hinaus gegen EU-Recht verstößt und dieEigentumsgarantie verletzt.Eine zunächst vorgesehene Änderung des EEG mit höheren Vergütungssätzen fürSolarprojekte wurde Ende November vom Kabinett gekippt. Auch hier entsteht einfatales Signal für den so dringend benötigten Turbo-Ausbau der Erneuerbaren.Ausweg: Höhere EEG-Vergütungen und ÜbergewinnsteuerLichtBlick fordert deswegen eine Erhöhung der EEG-Vergütung, um deninflationsbedingt gestiegenen Hardware- und Service-Kosten bei der Errichtungvon Erneuerbaren Anlagen Rechnung zu tragen."Außerdem braucht es statt der geplanten Erlösabschöpfung eine Übergewinnsteuerfür Erneuerbare", so Adam. Statt riskante Eingriffe in die Wertschöpfungsketteund die Großhandelsmärkte vorzunehmen, sollte der Staat die tatsächlichen, durchdie Krise gestiegenen Gewinne der Anlagenbetreiber zusätzlich besteuern. Vorbildkönnte die geplante Zusatzsteuer für die Erdgas-, Kohle- und Ölindustrie sein."Bedingt durch den russischen Angriffskrieg, dem die Ukraine ausgesetzt ist,befinden wir uns in einer Energiekrise, der nur mit dem Ausbau der Erneuerbarenbegegnet werden kann. Die kommenden zwei Jahre sind daher umso bedeutender fürdie Energiewende - weg von den fossilen Energien und hin zu mehr Erneuerbaren",so Adam.