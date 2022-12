Die Starinvestorin verweist in ihrer Kritik auf die so genannte Inversion der Renditekurve. Die Renditekurve kehrt sich um, wenn die kurzfristigen Anleihe-Zinsen über die langfristigen Renditen steigen. Viele Ökonomen sind der Ansicht, dass dies ein bedrohliches Warnsignal für die Wirtschaft ist. Jeder Rezession in den USA ist seit den 1950er Jahren eine umgekehrte Renditekurve vorausgegangen.

"Der Anleihemarkt scheint zu signalisieren, dass die Fed einen schweren Fehler begeht. Mit minus 80 Basispunkten (gemessen an den Renditen zehnjähriger gegenüber zweijähriger Staatsanleihen) ist die Zinsstrukturkurve jetzt stärker invers als jemals zuvor seit Anfang der 80er Jahre, als sich eine zweistellige Inflation festsetzte", so Wood auf Twitter.