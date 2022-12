Die Aktie des US-Healthcare-Konzerns Agilon Health befindet sich auf Talfahrt. Der Grund: Der bekannte Shortseller Citron Research hat am Montag einen Short-Report über die Aktie veröffentlicht. Die Agilon Health-Aktie schloss daraufhin den gestrigen Handelstag an der Nasdaq fast vier Prozent im Minus ab.

In dem Shortseller-Report heißt es, dass Agilon "die besten Tage hinter sich habe". Das Geschäftsmodell des Konzerns sei vom "obersten Gerichtshof der USA torpediert worden". An der Wall Street sei dieser Fakt bisher offenbar nicht angekommen, so Citron Research.