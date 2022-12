Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - 76 Prozent der Arbeitgeber in Deutschland halten das Bedienendigitaler Tools heute für unabdingbar. Grundlegende Kenntnisse inTextverarbeitungssoftware reichen nicht mehr aus. Genauso wichtig ist dergekonnte Umgang mit Kollaborations-Tools wie Teams oder Slack. Für zwei Drittelder Arbeitgeber ist es zudem unerlässlich, dass Mitarbeitende wissen, wie sieihre Daten und die des Unternehmens bzw. der Kunden schützen. Ein Zehntelbetrachtet das Beherrschen einer Programmiersprache als Schlüsselkompetenz fürdie Mitarbeitenden, ergibt die Studie "Managementkompass Survey Skilling" (https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkompass-survey-skilling/) von Sopra Steria.Die Zahlen zeigen: Viele Digitalkompetenzen, die vor drei Jahren nur von wenigenbeherrscht wurden, sind aus dem Berufsleben nicht mehr wegzudenken. Wer seineMitarbeitenden nicht mit den nötigen Kenntnissen ausstattet, wird beispielsweisean Effizienz einbüßen und an Attraktivität gegenüber potenziellen Partnern.Arbeitgeber spüren, dass sich Jobprofile schneller verändern als noch vor fünfJahren und viele neue Kenntnisse zur Grundausstattung gehören. 34 Prozent derBefragten stimmen zu, dass das Gros der Mitarbeitenden nicht die heutenotwendigen Skills einer digitalen Arbeitswelt besitzt.Mehrheit der Arbeitgeber registriert allgemeinen Skill Gap65 Prozent der Entscheiderinnen und Entscheider sehen zudem generellSkill-Lücken im eigenen Unternehmen, abseits von digitalen Kompetenzen. Untereiner Kompetenzlücke oder einem Skill Gap versteht man eine Diskrepanz zwischenden benötigten Kompetenzen für eine Position und den Skills der innehabendenPerson. 21 Prozent der Befragten geben an, dass mindestens 60 Prozent desPersonals betroffen sind und nicht vollständig über die für das Jobprofilerforderlichen Skills verfügen.Der Anteil der Arbeitgeber mit Skill Gaps variiert stark je nach Branche undMitarbeiterzahl, so die Studie. Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektorund der verarbeitenden Industrie melden überdurchschnittlich häufigKompetenzlücken. Im öffentlichen Dienst mit seiner besseren Planbarkeit beklagtnur jeder zweite Befragte einen Skill Gap in seiner Behörde.Temporäre Lücken sind nicht zu verhindern, lassen sich aber managen: "Es gibtmethodische und technologische Instrumente, die für Transparenz sorgen und diePlanung erleichtern", sagt Katja Thielemann(https://www.linkedin.com/in/katja-thielemann-917ba6210/) , HR-Beraterin beiSopra Steria. Stark im Unternehmen vernetzte Personalabteilungen erkennen