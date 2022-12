Messe München findet nach zwei verlustreichen Pandemiejahren zu solider Stärke zurück Dr. Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel erwarten profitables Messeergebnis

München (ots) -



- Messe München erwartet klar positives EBIDTA in 2022

- Auch 2023 und 2024 positives Messeergebnis erwartet, wenn auch nicht auf dem

Niveau von 2022

- Digitale und nachhaltige Lösungen sind die entscheidenden Wettbewerbsvorteile

der nächsten Jahre



Das Messegeschäft ist in den letzten drei Quartalen des Jahres 2022 stark

zurückgekommen. Nach den deutlichen Verlustjahren 2020 und 2021 hat sich das

Geschäft der Messe München mit rund 40 Eigenveranstaltungen im In- und Ausland

sowie rund 90 Gastveranstaltungen wieder erfolgreich eingestellt. Die Besucher-

und Ausstellerzahlen der derzeitigen Messen liegen zwar immer noch unter den

Rekordzahlen im Vergleich zu Vor-Corona, dennoch kommt die Messe München auf ein

Besucherniveau von etwa Dreiviertel und liegt mit dieser Quote über dem

deutschen Branchendurchschnitt. Die beiden Geschäftsführer Dr. Reinhard Pfeiffer

und Stefan Rummel, die seit 1. Juli 2022 an der Spitze der Messe München stehen,

erwarten daher für das Jahr 2022 einen positiven Abschluss.