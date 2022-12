DIVA-Umfrage zur Altersvorsorge / Jeder Dritte im Alter unzureichend abgesichert (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Geringverdiener mit großem Pessimismus zur Altersvorsorge

- Große Vielfalt bei Präferenzen für Altersvorsorgeformen

- Politik steuert in die falsche Richtung



Die Stimmung der Bürger zur Altersvorsorge in Deutschland sinkt kontinuierlich.

Das zeigen die Ergebnisse des jüngsten Altersvorsorge-Index (DIVAX-AV) des

Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA). Zwar machen

sich nicht alle Bürgerinnen und Bürger ernsthaft Sorgen; fast jede(r) Vierte der

rund 2.000 Befragten bewertet seine Absicherung fürs Alter mit "gut".

Andererseits schätzen 38,7 Prozent sie als unzureichend ein.