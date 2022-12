DEPOT gibt's jetzt auch bei den XXXLutz Möbelhäusern Der Dekorationsspezialist zeigt seine Trends im neuen Shop-in-Shop-Konzept (FOTO)

- Als erster Möbelhändler präsentiert XXXLutz in seinen Einrichtungshäusern mit

dem Roten Stuhl fortan aktuelle Wohntrends auf eigenen DEPOT-Verkaufsflächen

- XXXLutz verbreitert mit der jetzt geschlossenen Kooperation sein Sortiment und

versammelt die nächste starke Marke unter seinem Möbelhaus-Dach

- Bereits in sieben XXXLutz Möbelhäusern gibt es das Shop-in-Shop-Konzept von

DEPOT



Gemeinsam auf dem Weg zum schönsten Ort der Welt: Die XXXLutz Unternehmensgruppe

und die Dekorationsspezialisten von DEPOT machen gemeinsame Sache und feiern mit

einem so im Möbelhandel hierzulande noch nicht gekannten Shop-in-Shop-Konzept

eine echte Deutschland-Premiere! DEPOT hat mit seinen Wohntrends und den

besonderen Dekorationen für ein Ambiente zum Wohlfühlen fortan sein Zuhause in

den XXXLutz Möbelhäusern. Mit der Neueröffnung des komplett umgebauten

Einrichtungshauses ist in Nürnberg nach Aschheim, Eschborn, Hirschaid,

Regensburg, Hennef und Würselen bereits die siebte DEPOT-Fläche in einem XXXLutz

Möbelhaus an den Start gegangen. Die langfristige angelegte Kooperation des

weltweit zweitgrößten Möbelhändlers mit DEPOT wird sukzessive ausgebaut, weitere

integrierte Shop-in-Shop-Verkaufsflächen sollen im Jahr 2023 nach und nach

entstehen.