Nach Angaben der International Tin Association (ITA) wird die Welt bis 2030 weitere 50.000 Tonnen Zinn pro Jahr benötigen, um den sich abzeichnenden Nachfrageschub zu decken.

Klebstoff der Zukunft!

Je schneller sich die Welt auf das Internet der Dinge zubewegt, desto mehr Zinn wird benötigt, um das wachsende Metaverse zusammenzuhalten. Zinn wird auch von der grünen Energiewende profitieren, da es in Solarzellen und Batterien, sowohl Bleisäure- als auch Lithium-Ionen-Batterien, verwendet wird.

Die zusätzliche Produktion, die erforderlich ist, um den kommenden Nachfrageboom zu befriedigen, stellt eine große Herausforderung für einen Sektor dar, der derzeit etwa 380 000 Tonnen pro Jahr an primär raffiniertem Metall produziert.

Stabilisierung beim Zinnpreis

Quelle: tradingeconomics.com

Nachdem der Zinnpreis einen kometenhaften Anstieg von 15.000 US$/Tonne auf fast 50.000 US$/Tonne erlebte, fiel er im November diesen Jahres auf ein Zwei-Jahres-Tief bei 17.350 US$ zurück. Danach setzte zum Glück wieder eine Erholung ein, die einen Zinnpreis von aktuell über 24.000 US$ bewirkt.

Grund für den Preisverfall sind zum einen die weltweiten Rezessionsängste und zum anderen die anhaltenden Corona-Probleme in Verbindung mit Abriegelungen und Quarantänevorschriften bei den wichtigsten Produzenten in Asien und Südamerika.

Negativen Einfluss auf den Zinnpreis hatte auch das von Indonesien ins Gespräch gebrachte Verbot der Ausfuhr von Zinnbarren, welches zu einer erheblichen fundamentalen Unsicherheit führte. Indonesien ist der weltweit größte Zinnlieferant außerhalb Chinas und dieses Verbot hätte erhebliche Auswirkungen auf das weltweite Angebot. Es wurde zwar noch kein Datum für ein Verbot oder Beschränkungen festgelegt, doch alleine die Tatsache, dass eine solche Verknappung im Raum steht, hat erheblichen Einfluss auf die Kurse und die Marktdynamik. Dementsprechend ist es schwierig den Zinnpreis wieder in ruhiges Fahrwasser zu manövrieren. Diese Stabilität wäre jedoch wichtig, um bei stabilen Preisen zwischen 25.000 – 30.000 US$/Tonne neue Projekte planbar vorantrieben zu können.

Zinn-Projekte in bergbaufreundlichen Ländern

Bei einem Zinn-Investment ist es daher umso wichtiger auf Projekte zurückzugreifen, die in sicheren Bergbaujurisdiktionen beheimatet sind, die einen gewissen Projektfortschritt aufweisen können und die auf ein Management zurückgreifen können, das sich im schwierigen Marktumfeld bereit bewiesen hat.

Das weltweit siebtgrößte, nicht entwickelte Zinnvorkommen ist im Besitz der deutsch-australischen Zinngesellschaft First Tin. Im Gegensatz zur Konkurrenz befinden sich die fortgeschrittenen Zinn-Projekte in sicheren Bergbaugebieten in Deutschland und Australien, die eine gute Infrastruktur, geringe Investitionskosten und einen hohen Wert aufweisen.

Zuschusses für kritische Metalle von der australischen NSW-Regierung

Dass das Unternehmen neben einer stabilen Investorenbasis auch auf die Unterstützung der einzelnen Länder, in denen sich die Projekte befinden, bauen kann, beweist die Regierung von New South Wales in Australien. Denn aus deren Staatskasse erhält First Tin im Rahmen ihres Critical Minerals and High-Tech Metals Activation Fund einen Zuschuss von bis zu 494.038 AUD.

Der Zuschuss ist ein Beitrag zum Taronga-Zinnprojekt und wurde vom stellvertretenden Premierminister von NSW, Paul Toole MP, am Montag, den 21. November 2022 bekannt gegeben.

Das Projekt umfasst vier Module:

Innovative Aufbereitungstechniken: Dazu gehören Mineralverarbeitungstests an einer Großprobe der Zinnmineralisierung von Taronga, die Anfang dieses Jahres entnommen wurde. Diese werden bei ALS in Perth und Burnie durchgeführt und von den Beratern Mincore und DFM beaufsichtigt.

Entwurf und Kostenkalkulation einer Mineralaufbereitungsanlage: Dieser Teil baut auf Modul 1 auf und führt zur Planung und Kalkulation der Mineralaufbereitungsanlage auf der Grundlage des in Modul 1 für Taronga entwickelten Flussdiagramms. Die Arbeiten werden von den Beratern Mincore und DFM durchgeführt.

Kostengünstige grüne Energieoptionen: Hier werden Möglichkeiten zur Senkung der Stromkosten durch den Einsatz kohlenstoffarmer Alternativen untersucht. Insbesondere werden die Einzelheiten der Errichtung eines Solarparks auf den großen Grundstücken des Unternehmens im Distrikt entworfen und kalkuliert.

Option Verhüttung vor Ort: Dazu gehört eine detaillierte Studie über die Durchführbarkeit des Baus einer Schmelzanlage als Teil des Projekts. Im Erfolgsfall könnte dies dazu führen, dass in NSW ein Endprodukt in Form von Zinnblöcken oder Lötbarren hergestellt wird, anstatt einfach ein Zinnkonzentrat zur Behandlung ins Ausland zu exportieren.

Diese Module werden das Zinnprojekt Taronga insgesamt bis zum Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie voranbringen.

Erstes ESG-Rating!

Ebenfalls eine Auszeichnung von unabhängiger Seite ist der Erhalt des ersten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) durch Digbee ESG. Digbee ist eine führende unabhängige Bewertungsplattform für die ESG-Offenlegung in der Bergbaubranche. Basierend auf den ESG-Leistungen in den ersten sechs Monaten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens seit der Notierung an der Londoner Börse im April 2022, erhielt First Tin ein Gesamtrating von BB.

Diese ESG-Bewertung ist ein weiterer Beweis für das Engagement für eine transparente Berichterstattung über unsere Leistung und unseren Fortschritt, während wir daran arbeiten, ein Höchstmaß an ESG-Compliance und -Praxis in allen unseren Betrieben zu erreichen.

Fazit:

First Tin wird in Zukunft über Zertifizierungsstandards für eine umweltfreundliche Produktion und Nachhaltigkeit verfügen und daher über einen absoluten Wettbewerbsvorteil verfügen. Bei Nichterfüllung drohen zusätzliche Zölle und Gebühren.

Bis zur finalen Produktion ist es zwar immer noch ein langer Weg, doch bis dahin werden die Investoren mit einem beachtlichen Newsflow, durch umfangreiche Bestätigungs-, Erweiterungs- und Explorationsbohrungen zur Ressourcenverbesserung auf beiden Projekten, versorgt.

Ganz aktuell haben wir für Sie unser Interview auf der Mines and Money 2022 in London mit CEO Thomas Bünger

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

