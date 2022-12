dhpg berät die eyeo GmbH beim Erwerb der Blockthrough Inc.

Bonn (ots) - Die dhpg hat die eyeo GmbH bei dem Erwerb der Blockthrough Inc.

begleitet. Hierbei unterstützte die dhpg in der Durchführung der Financial Due

Diligence sowie mit ergänzender Transaktionsberatung. Über den Kaufpreis wurde

Stillschweigen vereinbart.



Die eyeo GmbH verfolgt die Zielsetzung, einen ausgewogenen und nachhaltigen

Online-Werteaustausch für Nutzer, Browser, Werbetreibende und Publisher zu

ermöglichen. Die Gesellschaft steht für die Entwicklung, Monetarisierung und den

Vertrieb von Werbefiltertechnologien. Die angebotene Werbefiltertechnologie

stellt die Grundlage für einige der größten Werbeblocker am Markt, wie z.B.

Adblock Plus und Adblock. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Köln.