APOTHEKENTOUR 2023 Mehr Städte, mehr Top-Aussteller, viele Überraschungen

Berlin (ots) - Das neue Highlight für die Apothekenteams wird im kommenden Jahr

noch größer und besser: Die APOTHEKENTOUR 2023 bringt mehr als 30

Top-Unternehmen und deren Marken in zwölf deutsche Städte und zu vielen tausend

Apothekenteams. Neben inspirierenden Messeständen erwartet die Teilnehmenden

Fortbildung im Power-Modus, Food, Drinks, die Möglichkeit zum Austausch und

Chillen und natürlich eine prall gefüllte Goodiebag, um die Produkte daheim zu

testen. Anmeldungen sind ab sofort unter http://www.apothekentour.de/ möglich.



Die Mission der APOTHEKENTOUR: Lokale Apothekenteams brauchen den direkten

Kontakt mit den großen Marken und Herstellern. Hinter diesem Vorhaben stecken

viel Herzblut und Tatendrang und vor allen Dingen APOTHEKE ADHOC

(https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/) und PTA IN LOVE

(https://www.pta-in-love.de) . Das Programm an den zwölf Event-Wochenenden wird

Apotheker:innen, PTA und PKA erneut begeistern - und 2023 setzen die

Macher:innen noch einen drauf. "Nach unserer Premiere in diesem Jahr wollen wir

zeigen, dass immer noch ein bisschen mehr geht. In außergewöhnlichen Locations

sorgen wir für ein Umfeld zum Wohlfühlen, aber auch zum Networking und als

Plattform für zeitgemäßen Wissenstransfer", ist Thomas Bellartz optimistisch,

dass die APOTHEKENTOUR 2023 den großen Erfolg aus diesem Jahr deutlich

übertreffen wird. "Wir stellen konsequent die Apothekenteams in den Mittelpunkt.

Keine Messe-Nabelschau, sondern eine starke Mischung aus Unterhaltung, Wissen

und Information."